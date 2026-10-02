Football : un mois après, Queiroz quitte déjà les Black Stars du Ghana

Carlos Queiroz n’est plus le sélectionneur du Ghana. Un mois seulement après son retour, le technicien portugais et la Fédération ghanéenne de football ont décidé, d’un commun accord, de mettre fin à leur collaboration.

À 73 ans, Queiroz avait repris les commandes des Black Stars le 3 septembre, deux mois après un premier départ consécutif à l’élimination du Ghana en Coupe du monde.

Mais son deuxième passage aura été très court. Les défaites face à la Côte d’Ivoire, 2 buts à 0, puis contre la Gambie, 4 buts à 2, en qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations, ont pesé dans la décision.

Entraîneur expérimenté, Carlos Queiroz a notamment dirigé le Real Madrid et plusieurs sélections nationales, dont le Portugal, l’Iran, l’Égypte et la Colombie. Il a également été l’adjoint d’Alex Ferguson à Manchester United.

Dans un communiqué, le Portugais reconnaît que les récents résultats ont pesé dans son départ et estime que les conditions nécessaires n’étaient pas pleinement réunies pour poursuivre sa mission.

Le Ghana doit désormais lui trouver un successeur. Aucun nom n’a encore été annoncé.