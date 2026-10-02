Tigré : rupture des relations diplomatiques entre l'Éthiopie et l'Érythrée

L’Éthiopie et l’Érythrée ont rompu leurs relations diplomatiques, alors que les combats s’intensifient dans le nord de l’Éthiopie.

Les deux voisins s’accusent mutuellement d’alimenter les tensions, faisant craindre une nouvelle escalade dans la Corne de l’Afrique.

Addis-Abeba accuse notamment Asmara de soutenir le Front populaire de libération du Tigré (TPLF), engagé dans une nouvelle offensive contre les forces fédérales éthiopiennes.

Dix diplomates érythréens expulsés

Dans ce contexte, l’Éthiopie a annoncé l’expulsion de dix diplomates érythréens, considérés comme une menace pour sa sécurité nationale. Addis-Abeba a également décidé de fermer son ambassade à Asmara.

La réaction de l’Érythrée a été immédiate. Les autorités ont annoncé à leur tour la rupture de toutes les relations diplomatiques avec l’Éthiopie.

Cette décision marque une nouvelle dégradation des rapports entre les deux pays. Leurs relations s’étaient pourtant améliorées après l’arrivée au pouvoir du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed en 2018. L’Érythrée avait ensuite combattu aux côtés des forces fédérales contre les forces tigréennes pendant la guerre de 2020 à 2022.

Depuis, les tensions se sont fortement ravivées, notamment autour des ambitions de l’Éthiopie, pays enclavé, d’obtenir un accès à la mer Rouge.

Les combats se poursuivent dans le nord

Sur le terrain, les affrontements continuent au Tigré et dans les régions voisines d’Afar et d’Amhara. Des centaines de personnes ont été tuées ou blessées depuis la reprise des hostilités.

La situation humanitaire se dégrade également. Des dizaines de milliers de personnes auraient fui leurs foyers dans la région d’Afar, tandis que les perturbations des communications compliquent l’accès aux informations dans les zones de combat.

À Addis-Abeba, une puissante explosion a par ailleurs été signalée au quartier général des forces armées éthiopiennes. Son origine et ses éventuelles conséquences humaines restent inconnues.

La rupture entre Addis-Abeba et Asmara ajoute désormais une dimension régionale à la crise et renforce les inquiétudes autour d’un possible élargissement du conflit dans la Corne de l’Afrique.