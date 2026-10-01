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La Russie alerte sur la menace de nouvelles règles du commerce mondial

Photo de famille de la réunion des ministres du commerce du G20, Wisconsin, USA le 1er octobre 2026   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

Commerce international

Au deuxième et dernier jour, jeudi, de la réunion des ministres du Commerce du G20, la Russie alerte sur la menace qui plane sur les échanges commerciaux.

En marge de la rencontre qui se déroule à Milwaukee dans le Wisconsin, aux États-Unis, le ministre du Développement économique a évoqué le « flou » qui entoure les nouvelles règles du commerce.

''Dans le but de protéger leur économie (celle des autres pays membres du G20), bien sûr, les règles sont démantelées — peut-être dans le but d’en établir de nouvelles. Mais ces nouvelles règles restent floues pour l’instant. Pour le moment, il s’agit davantage de démanteler tous les cadres internationaux qui entravent la conclusion d’accords, de s’orienter vers une logique de relations bilatérales et d’exercer le droit du plus fort. La Russie comprend mieux que quiconque de quoi il s’agit, car ils tentent par tous les moyens de restreindre nos échanges commerciaux. De plus, lorsque nous parlons de commerce alimentaire, nous parlons également du commerce des engrais.'', a déclaré Maxim Reshetnikov, ministre russe du Développement économique.

Une appréhension dans un contexte commercial mondial perturbé, notamment par la politique commerciale du président américain Donald Trump. Ses droits de douane répétés laissent planer la menace d'une guerre commerciale avec de nombreux pays.

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