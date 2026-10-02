Guinée : l’ancien Premier ministre Sidya Touré sera enterré en Côte d'Ivoire

L’ancien Premier ministre guinéen et figure de l’opposition Sidya Touré sera inhumé en Côte d’Ivoire. Son corps, rapatrié de Paris après son décès le 25 septembre dernier, est attendu ce vendredi à Abidjan.

C’est en Côte d’Ivoire que l’opposant vivait en exil depuis près de cinq ans. C’est aussi dans ce pays qu’il avait effectué une grande partie de sa carrière administrative. Sa famille a donc fait le choix d’y organiser ses obsèques alors que ses rapports avec les autorités guinéennes ces dernières années étaient tendus.

Un retour en Guinée était donc jugé "inconcevable" par un cadre de son parti, l’Union des forces républicaines, dissous en mars dernier. Selon lui, Sidya Touré avait subi trop "d’humiliations" de la part du pouvoir guinéen, évoquant notamment la confiscation de sa maison, comme le rapporte RFI.

Sidya Touré avait quitté la Guinée après le coup d’État de septembre 2021, qui avait porté Mamady Doumbouya au pouvoir.

Premier ministre de 1996 à 1999 sous Lansana Conté, il était ensuite devenu l’une des principales figures de l’opposition. Il avait notamment été candidat à la présidentielle en 2010 et 2015.

En Côte d’Ivoire, Sidya Touré entretenait par ailleurs une relation étroite avec Alassane Ouattara. Il avait été son directeur de cabinet lorsqu’il était Premier ministre, dans les années 1990.