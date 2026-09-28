Des moutons envahissent le pont de Southwark à Londres pour une transhumance caritative annuelle

Chaque année, le London Sheep Drive, rendez-vous caritatif annuel, fait revivre une ancienne coutume londonienne. Au Moyen Âge, certains habitants autorisés à commercer dans la City pouvaient faire traverser la Tamise à leurs moutons et autres animaux sans payer de péage. La tradition, aujourd’hui symbolique, a été relancée sous sa forme actuelle en 2013. Pour Gloria Hunniford, âgée de 86 ans, c’était une première participation. La présentatrice de télévision nord-irlandaise, qui a reçu cette année un titre honorifique de la City de Londres, a guidé les moutons avec une houlette décorée d’un ruban rose. Ce geste rendait hommage à sa fille, Caron Keating, décédée d’un cancer du sein en 2004. Environ 1 500 personnes ont participé aux festivités, qui proposaient notamment de découvrir des moutons de races rares, d’assister à des démonstrations de tonte et de visiter un marché artisanal autour de la laine, avec près de 40 stands. Venus d’une ferme familiale du Bedfordshire, au nord de Londres, les moutons avaient été habitués à la présence humaine et choisis pour leur tempérament calme. Ils ont ainsi pu traverser le pont au milieu des participants et du public, malgré le bruit et l’affluence. Les fonds récoltés lors de l’événement sont destinés à deux organisations caritatives : The Woolmen Charity soutient des projets liés à la laine, à l’élevage et à la formation, tandis que The Lord Mayor’s Appeal finance des initiatives sociales en faveur de jeunes et de personnes vulnérables à Londres.