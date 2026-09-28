Ukraine : une frappe nocturne russe à Kharkiv fait 25 blessés, dont des enfants

La frappe a touché le quartier de Saltivskyi vers 4h, détruisant plusieurs appartements dans les étages inférieurs. Les secours ont évacué 32 personnes et fouillé les parties endommagées de l’immeuble à la recherche d’éventuels survivants. Les enfants blessés, âgés de 3 à 15 ans, ont été pris en charge sur place. Deux garçons de 8 et 12 ans ont toutefois été hospitalisés. D’autres victimes ont été soignées pour des blessures ou des réactions aiguës de stress. Pompiers, policiers et équipes médicales ont poursuivi le déblaiement des décombres lundi. Une enquête doit déterminer l’arme utilisée lors de la frappe. L’attaque s’inscrit dans une nouvelle vague de frappes russes nocturnes à travers l’Ukraine. Quatre personnes ont également été blessées à Kyiv, tandis que deux autres auraient été touchées à Odesa. Kharkiv, grande ville du nord-est de l’Ukraine, est régulièrement visée par les frappes russes depuis le début de l’invasion à grande échelle.