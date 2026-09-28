RDC : la famille de Vally Amisi réclame l'extradition du principal suspect

En RDC, l'affaire Vally Amisi continue de susciter une vive émotion à Kinshasa. Ce jeune entrepreneur installé en Afrique du Sud, avait été retrouvé mort en avril dans un hôtel de la capitale congolaise.

Depuis l’interpellation à Brazzaville du principal suspect, Benny Mukena, la demande d’extradition vers la RDC piétine. Julie Amisi, sœur de Vally Amisi s'interroge : Benny Mukena, le présumé assassin, a été arrêté au Congo-Brazzaville. Le fait de l’avoir vu le 3 août à Brazzaville, au commissariat général, a été une petite consolation pour la famille et pour tout le peuple congolais. Ce que nous désirons, c’est qu’il soit jugé et que justice soit rendue à Monsieur Vally Amisi. Aujourd’hui, je porte la voix de ma famille, du peuple congolais et du peuple africain. Nous sommes plongés dans une inquiétude absolue.

Selon les autorités judiciaires, plusieurs personnes ont déjà été arrêtées en RDC dans le cadre de cette affaire. Mais alors que l’homme recherché depuis plusieurs mois a été retrouvé au Congo-Brazzaville, la procédure d’extradition semble toujours bloquée. L’avocat de la famille, Maître Jean-Claude Mulingenya, demande des explications : On ne comprend plus. Pourquoi le dossier piétine ? On ne comprend pas. Et on se pose la question : qui fait ombrage à ce dossier ? À qui profite le crime ? Qui a intérêt à ce que la vérité n’éclate pas ? Voilà les questions que la famille se pose,

Pour les proches de Vally Amisi, au-delà de la justice, l’enjeu est aussi de rassurer la diaspora congolaise, notamment ceux qui souhaitent investir dans leur pays : rendez justice à Monsieur Vally Amisi. Aujourd’hui, il y a un appel, et cet appel, c’est l’appel de Monsieur Vally Amisi. Répondez à son appel, Monsieur le Président. Le peuple est dans l’abandon. Le peuple veut des réponses sur cette affaire souligne Julie Amisi.

Vally Amisi avait été tué dans la nuit du 8 au 9 avril à Kinshasa. Sa famille attend toujours l'extradition de Benny Mukena, et un procès.