Léon XIV à Metz : un appel à la paix dans les pas de Robert Schuman

Pour sa dernière étape en France, Léon XIV s’est rendu à Metz, où il a placé son message en faveur de la paix et du dialogue dans les pas de Robert Schuman, l’un des artisans de l’intégration européenne après la Seconde Guerre mondiale. Le pape a rencontré plusieurs responsables européens lors d’une rencontre intitulée « At the Roots of Europe for Peace and Unity », parmi lesquels le Premier ministre luxembourgeois Luc Frieden, le prince Albert II de Monaco, le grand-duc Guillaume de Luxembourg et l’ancien président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Emmanuel Macron, initialement attendu seulement pour le programme du matin, a finalement assisté à la messe à la cathédrale Saint-Étienne et à la cérémonie d’adieux à l’aéroport. Des fidèles s’étaient rassemblés dès plusieurs heures avant la messe autour de la cathédrale, certains avec des banderoles et des chapelets. L’accueil s’est déroulé dans une atmosphère festive et recueillie. La visite de Léon XIV avait déjà attiré de nombreux fidèles à Paris et Lourdes. Le Vatican estime à environ 800 000 le nombre de personnes présentes à la messe parisienne et à plusieurs dizaines de milliers celui des participants à la procession aux flambeaux de Lourdes. Le pape a finalement quitté la France après une dernière cérémonie avec Emmanuel Macron à l’aéroport Metz-Nancy-Lorraine.