Éthiopie : les forces fédérales arrachent Alamata aux rebelles tigréens

En Éthiopie, les combats entre les forces fédérales et plusieurs groupes armés gagnent du terrain.

Lundi, l’armée éthiopienne a pris le contrôle d’Alamata, première localité importante conquise dans le sud du Tigré depuis la reprise des hostilités, le 23 septembre.

La ville se trouve à une quinzaine de kilomètres à l’intérieur du Tigré, sur la route qui mène directement à Mekele, la capitale régionale, située à environ 190 kilomètres plus au nord.

La prise d’Alamata a été revendiquée par les Forces de paix du Tigré, une milice alliée au gouvernement fédéral. Les autorités municipales confirment également que l’armée éthiopienne contrôle désormais la ville, après d’intenses combats.

Ces affrontements opposent les forces fédérales au Front de libération du peuple du Tigré, le TPLF, qui contrôle de fait la région.

Jusqu’ici, les combats avaient principalement lieu aux frontières du Tigré, notamment dans les régions voisines de l’Amhara et de l’Afar.

En Amhara, les milices Fano combattent le gouvernement fédéral, notamment autour de Lalibela, célèbre pour ses églises taillées dans la roche.

Dans l’Afar, le TPLF s’est emparé dimanche d’Erebti après de violents combats, avec notamment des tirs d’artillerie.

La progression de l’armée fédérale vers Alamata marque donc une nouvelle étape dans l’escalade militaire et rapproche les combats de Mekele.