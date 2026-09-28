Niamey relance l'exploitation de son uranium et souhaite attirer de nouveaux capitaux

Niger
Le Niger veut relancer son industrie de l’uranium et attirer de nouveaux investissements.
L’État détient désormais 40 % du projet de Madaouela, dans le nord du pays, aux côtés du groupe australien Atomic Eagle, qui conserve 60 %. Une nouvelle convention minière a été signée entre les deux parties.
Atomic Eagle prévoit d’accélérer le développement du projet et vise une entrée en phase de construction d’ici environ deux ans.
Cette annonce intervient quelques jours après un accord avec la DFC américaine, qui prévoit un financement pouvant atteindre 414 millions de dollars pour le projet d’uranium de Dasa, développé par Global Atomic.
Niamey entend ainsi accroître les revenus tirés de ses ressources minières tout en attirant de nouveaux capitaux dans le secteur de l’uranium.
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