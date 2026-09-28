Ebola en RDC : l'ONU renforce le dépistage aux frontières

En RDC, les autorités renforcent les contrôles sanitaires pour tenter de contenir la propagation du virus Ebola.

Avec l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations, des équipes déploient des opérations de dépistage et des mesures de prévention aux frontières et sur les principaux axes de transport.

L’épidémie, qui s’étend à de nouvelles zones du pays, aurait déjà fait plus de 3 600 morts et contaminé environ 7 500 personnes depuis la mi-mai, selon les autorités sanitaires congolaises.

Face à l’urgence, les États-Unis annoncent une aide supplémentaire de 267 millions de dollars pour soutenir la lutte contre l’épidémie. Washington affirme avoir déjà consacré 887 millions de dollars à l’aide sanitaire et humanitaire liée à cette crise.

L’ONU avait lancé le mois dernier un appel pour mobiliser 1,1 milliard de dollars supplémentaires afin de renforcer la réponse à l’épidémie.

Partie de la province de l'Ituri (nord-est), l'épidémie s'est étendue à sept provinces du pays. Les provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu (est) et du Haut-Uélé (nord-est) concentrent la majorité des cas recensés.