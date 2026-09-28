RDC : La famille de Vally Amisi demande des réponses [Africanews Today]

En Éthiopie, le spectre d’une nouvelle guerre civile refait surface alors que les affrontements entre armée fédérale et forces tigréennes reprennent de plus bel. Près de 150.000 personnes ont déjà fui le Nord du pays. L’armée, elle, accuse ses voisins d’ingérence.

Un climat de peur s’installe en Afrique du Sud, après une vague de fusillades. La dernière a fait au moins 17 morts à Wedela, au sud-ouest de Johannesburg ce weekend. Les habitants de la commune sont encore sous le choc et racontent leur traumatisme. D’autres redoutent une nouvelle attaque.

En République démocratique du Congo, l’épidémie d’Ebola franchit un nouveau cap. Plus de 8 000 cas sont désormais recensés, et on dénombre à ce jour près de 4000 morts du virus.

Au Mozambique, la consommation de drogues inquiète les autorités. Longtemps considéré comme une simple voie de transit, le pays est devenu un marché de consommation. La hausse des admissions hospitalières liées à l’usage de stupéfiants témoigne de l’ampleur du phénomène.

Le Niger veut reprendre le contrôle de son Uranium. Après des années de tensions autour de plusieurs projets miniers, le pays cherche désormais à attirer de nouveaux investissements et à relancer la production.

C’est une affaire qui avait choqué en RDC, le meurtre en avril dernier de l’homme d’affaires congolais Vally Amisi dans un hôtel de Kinshasa. Près de 5 mois après et malgré l’interpellation du principal suspect Benny Mukena l’enquête semble piétiner. Aujourd’hui la famille de Vally Amisi s'interroge et réclame l'ouverture d'un procès.

AGENDA

En Ouganda le royaume de Tooro couronne son nouveau roi. Edward Rukidi Nyabongo Ier, un présentateur télé, succède au roi Oyo décédé à l’âge de 34 ans, dans un contexte de tensions liées à la succession.

Le Togo acte officiellement son rapprochement avec la fédération de Russie, alors que Lomé, la capitale, accueille la première réunion de la commission mixte inter gouvernementale de suivi de l’accord de partenariat entre les deux pays. Les secteurs de la recherche scientifique et du commerce sont en ligne de mire.

Grève nationale attendue en Afrique du Sud. Le groupe militant March and March annonce une nouvelle journée de manifestation de masse contre les immigrés clandestins. Mais aussi pour sensibiliser contre les violences faites aux femmes après les récents meurtres de 12 femmes.

Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra en visite au Vatican pour rencontrer le pape. Pour la première fois, le président s'entretiendra avec Léon XIV, alors que la diplomatie du Saint-Siège reste active en Centrafrique.