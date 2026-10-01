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Éthiopie : l’armée fédérale progresse au Tigré, 52 civils tués

Après avoir repris lundi la ville d’Alamata, les forces fédérales progressent désormais vers le nord.   -  
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Agences

By Africanews

Ethiopie

En Éthiopie, la contre-offensive de l’armée fédérale se poursuit dans le Tigré, sur fond d’alourdissement du bilan humain. Cinquante-deux civils supplémentaires auraient été tués dans les récents affrontements.

Après avoir repris lundi la ville d’Alamata, les forces fédérales progressent désormais vers le nord. Des combats les opposent aux combattants du Front populaire de libération du Tigré, le TPLF, autour de Korem, à une centaine de kilomètres au sud de Mekélé, la capitale régionale.

Cette avancée intervient après une nouvelle flambée de violences qui a mis à mal l’accord de paix signé à Pretoria en 2022. Ce texte avait mis fin à deux années d’une guerre particulièrement meurtrière entre le gouvernement fédéral et les forces tigréennes.

La reprise des hostilités fait désormais craindre un conflit plus large. Les combats ont déjà gagné des zones voisines du Tigré, tandis que les déplacements de population et les perturbations des communications compliquent la situation humanitaire.

Face à cette escalade, les appels à la désescalade et au retour au dialogue se multiplient.

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