Vol Flydubai : les passagers arrivent en Israël après un violent incident en vol

Après plusieurs heures d’incertitude, les passagers du vol Flydubai reliant Dubaï à Tel-Aviv sont finalement arrivés en Israël. Leur avion avait été dérouté vers l’Arabie saoudite après une brutale perte d’altitude et un incident dans le cockpit, au cours duquel le commandant de bord aurait été poignardé.

Ils sont arrivés en Israël, mais leur voyage aurait pu connaître une autre issue. Les passagers du vol FZ 1073 de Flydubai ont finalement rejoint Tel-Aviv mercredi, après un déroutement imprévu vers l’Arabie saoudite.

L’appareil, qui avait décollé de Dubaï à destination de l’aéroport Ben-Gourion, survolait l’Arabie saoudite lorsqu’il a brutalement perdu de l’altitude. Selon les données de suivi du vol, il est passé d’environ 10 400 mètres à moins de 5 200 mètres en quelques minutes. Un signal de détresse a ensuite été déclenché.

Une intervention dans le cockpit

L’avion s’est finalement posé à Tabuk, dans le nord-ouest de l’Arabie saoudite. C’est là que les passagers ont pu être pris en charge avant de poursuivre leur voyage vers Israël.

Selon les premiers éléments communiqués par les autorités israéliennes, le copilote aurait poignardé le commandant de bord et tenté de prendre le contrôle de l’appareil. Grièvement blessé, le commandant aurait réussi à ouvrir la porte du cockpit. Des passagers seraient alors intervenus pour maîtriser le copilote.

Plusieurs témoignages évoquent également la présence, parmi les voyageurs, de pilotes professionnels. Ils auraient participé à la reprise du contrôle de l’avion, avant qu’un équipage de relève ne prenne les commandes jusqu'à Tabuk.

Des passagers encore sous le choc

À leur arrivée en Israël, plusieurs voyageurs ont raconté la peur ressentie durant le vol. Certains expliquent avoir compris que quelque chose d’anormal se produisait lorsque l’appareil a commencé à effectuer des mouvements inhabituels.

Flydubai confirme qu’un « incident en cours de route » s’est produit sur le vol FZ 1073, sans fournir à ce stade davantage de détails sur ce qui s’est déroulé dans le cockpit.

Le commandant de bord blessé a été hospitalisé en Arabie saoudite. Les circonstances exactes de l’altercation, comme les causes de la brutale perte d’altitude, restent à établir.