Botswana : polémique après l’abattage de 23 éléphants pour les célébrations de l’indépendance

Le Botswana critiqué pour avoir autorisé l’abattage de 23 éléphants à l’occasion des célébrations du 60e anniversaire de son indépendance, le 30 septembre.

Une autorisation du ministère de l’Environnement prévoit également la chasse d’autres animaux sauvages, dont la viande doit être distribuée lors des festivités.

Le pays abrite la plus grande population d’éléphants au monde, avec plus de 130 000 pachydermes, principalement dans le nord, autour du parc national de Chobe et du delta de l’Okavango.

Après avoir interdit la chasse en 2014, le Botswana l’a de nouveau autorisée en 2019, avec des quotas de chasse destinés notamment à encadrer le nombre d’animaux abattus et à faire bénéficier les communautés locales.

Pour 2026, le quota de chasse aux trophées atteint 430 éléphants, contre 410 l’année précédente.

Cette politique est régulièrement dénoncée par les défenseurs de l’environnement. L’Elephant Protection Society estime que l’abattage d’éléphants pour des festivités fragilise les efforts de conservation et pourrait banaliser leur mise à mort, voire encourager le braconnage.

L’organisation affirme également que les tirs répétés perturbent les structures sociales des troupeaux.

Des habitants s’inquiètent par ailleurs de la consommation de viande de gibier, alors que le Botswana fait face à une épidémie de fièvre aphteuse. La décision relance ainsi le débat dans le pays entre protection de la faune sauvage, gestion des populations d’éléphants et intérêts des communautés locales.