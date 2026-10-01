Israël : Netanyahu salue l’héroïsme des passagers du vol Flydubaï

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a salué le courage des passagers intervenus lors de l’incident à bord d’un vol Flydubai reliant Dubaï à Tel-Aviv. Il a notamment rendu hommage à un civil israélien qu’il dit avoir rencontré après les faits.

L’appareil, qui transportait 174 personnes, avait brutalement perdu plusieurs milliers de mètres d’altitude après une violente altercation dans le cockpit. Selon les premiers éléments, le copilote aurait poignardé le commandant de bord avant que plusieurs passagers n’interviennent.

Benjamin Netanyahu affirme avoir également évoqué cet acte de courage avec le président américain Donald Trump.

« Je l’ai rencontré. C’est un héros incroyable. Regardez ce qu’il a fait dans des circonstances impossibles », a déclaré le Premier ministre israélien.

Selon lui, alors que l’avion plongeait et que les passagers, parmi lesquels une trentaine d’enfants, craignaient pour leur vie, le civil israélien est intervenu pour tenter de reprendre le contrôle de la situation.

« Ce jeune homme a fait preuve d’un héroïsme absolument incroyable. Il a sauvé la situation, avec le pilote indien qui était présent et les autres personnes venues prêter main-forte », a poursuivi Benjamin Netanyahu.

Plusieurs personnes ont participé à la maîtrise du copilote. Deux pilotes qui voyageaient à bord ont ensuite pu prendre les commandes de l’appareil. Un dentiste a également porté les premiers secours au commandant de bord blessé.

L’avion a finalement été dérouté et a atterri en Arabie saoudite. Les passagers ont pu regagner Israël.

Une enquête doit désormais établir les circonstances précises de l’incident et déterminer les motivations du copilote.