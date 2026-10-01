Ethiopian Airlines commande 10 avions-cargos Boeing, 8 autres en option

La compagnie aérienne Ethiopian Airlines a signé un accord avec Boeing portant sur l’acquisition de dix avions-cargos, dont huit 777-8F et deux 777F. Le directeur général de la compagnie, Mesfin Tasew, a également annoncé qu’une option avait été prévue pour l’achat de huit 777-8F supplémentaires.

Lors d’une cérémonie organisée mercredi à Addis-Abeba, Mesfin Tasew a précisé que le prix catalogue des dix appareils s’élevait à environ 5 milliards de dollars, tandis que le montant final de la transaction reste confidentiel.

Ethiopian Airlines exploite déjà une flotte cargo composée de douze Boeing 777F, de trois Boeing 767 et de quatre Boeing 737 convertis pour le transport de marchandises sur des liaisons moyen-courriers. Au total, la compagnie dispose de plus de 140 appareils.

Cette commande intervient alors que Boeing prépare la transition entre son 777F et la nouvelle génération 777X. La production du 777F doit progressivement prendre fin en raison des nouvelles normes internationales sur les émissions, tandis que le programme 777X, dont est issu le 777-8F, connaît des retards de certification et de livraison.

L’accord intervient également au lendemain du premier vol de l’Airbus A350F, autre appareil destiné au marché du fret long-courrier. La concurrence entre Boeing et Airbus s’intensifie ainsi sur ce segment.

Ethiopian Airlines participe par ailleurs au financement d’un projet de 12,5 milliards de dollars visant à construire ce qui doit devenir, selon les autorités, le plus grand aéroport d’Afrique. La première phase de cet aéroport, situé à Bishoftu, doit être mise en service en 2030.

La compagnie avait déjà confirmé en avril une commande de six Boeing 787-9 Dreamliner dans le cadre de sa stratégie d’expansion sur les liaisons long-courriers.