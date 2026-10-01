Zimbabwe : Wicknell Chivayo meurt dans un crash d’hélicoptère

L’homme d’affaires zimbabwéen Wicknell Chivayo et son épouse Lucy Muteke figurent parmi les six personnes tuées mercredi dans un accident d’hélicoptère à l’est de Harare, la capitale du Zimbabwe.

L’appareil s’est écrasé dans la région rurale de Marondera, à environ 72 kilomètres à l’est de la capitale, après avoir quitté la résidence familiale de Gandami. L’hélicoptère a pris feu après l’impact. Selon les autorités, aucun occupant n’a survécu.

Une figure influente du monde des affaires

Âgé de 43 ans, Wicknell Chivayo était l’un des hommes d’affaires les plus médiatisés du Zimbabwe. Proche du parti au pouvoir, la ZANU-PF, il était notamment connu pour ses démonstrations de richesse sur les réseaux sociaux et ses dons très médiatisés, comprenant des voitures de luxe et d’importantes sommes d’argent.

Son entreprise, Intratrek Zimbabwe, spécialisée dans les projets énergétiques, avait remporté en 2015 un contrat public de plus de 170 millions de dollars pour la construction d’une centrale solaire de 100 mégawatts à Gwanda, dans le sud-ouest du pays.

Le projet avait connu plusieurs années de différends. En 2023, la Cour suprême avait confirmé la validité du contrat, avant que le gouvernement n’ordonne récemment la poursuite du projet.

Les autorités zimbabwéennes ont indiqué que la police devait confirmer officiellement l’identité de l’ensemble des victimes.