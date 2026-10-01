France : 13 passeurs condamnés pour le naufrage meurtrier de 2021 dans la Manche

En France, treize personnes ont été condamnées mercredi à Paris à des peines allant jusqu’à dix ans de prison. Elles étaient jugées dans le cadre du naufrage d’un bateau dans la Manche, survenu il y a cinq ans, qui avait fait 31 morts.

Pour les familles des victimes, cette décision de justice est un soulagement comme l'explique leur avocat, Emmanuel Daoud : "Ce commerce de la détresse humaine, ce commerce de l’exil, quand il coûte la vie à 31 personnes et que la mer devient un cimetière, cela a un prix, et le tribunal a déclaré que le prix à payer était la justice et une peine de prison", déclare l'avocat des familles des victimes avant d'ajouter : "Alors bien sûr, je pense à ma cliente et à ses deux enfants. Aucune peine de prison ne ramènera son mari, leur père. Mais d’une certaine manière, le tribunal dit aussi à toutes les victimes que ces décès ne sont pas anonymes, qu’ils ne sont pas oubliés, et que ceux qui sont tenus pénalement responsables ont dû en assumer les conséquences. C’est ce que je retiens de ce jugement."

Au total, 31 migrants, pour la plupart des Kurdes irakiens, ont trouvé la mort en novembre 2021 lorsque leur bateau a coulé.

Le ministre français de l’Intérieur avait alors qualifié cet événement de plus grande tragédie migratoire sur cette traversée périlleuse.

Depuis le 8 septembre, quatorze passeurs présumés étaient jugés pour avoir organisé la traversée à bord d’une embarcation surchargée et impropre à la navigation. Deux d’entre eux sont toujours en fuite.

Ils étaient accusés d’avoir organisé la traversée à bord d’un petit bateau impropre à la navigation en haute mer, surchargé et dépourvu de gilets de sauvetage adaptés.

"Nous sommes satisfaits du verdict, car nous avons une décision qui place mon client exactement là où il doit être dans cette affaire, c’est-à-dire en dehors de ce tragique naufrage, puisqu’il a été acquitté des chefs d’accusation d’homicide involontaire et de coups et blessures involontaires. De plus, le tribunal a estimé que sa parfaite réinsertion dans la société française lui permettait de purger sa peine d’un an de prison sous surveillance électronique", indique Romain Vanni, avocat d'un passeur présumé.

Le 24 novembre 2021, l’embarcation illégale prend la mer vers 22 heures. Quatre heures plus tard, le bateau se dégonfle et le moteur tombe en panne. À la dérive, certains migrants veulent regagner la France, d’autres poursuivre vers l’Angleterre. Plusieurs tentent alors de joindre les secours.

Une enquête est toujours en cours concernant sept militaires mis en examen, soupçonnés de ne pas avoir porté secours aux naufragés.

À la suite d’un signalement émis par un bateau de pêche faisant état de corps à la mer au large de Calais, les autorités françaises ont repêché 25 corps, dont ceux de deux adolescents et d’un enfant.

Le tribunal a déclaré que ce procès mettait en lumière les conséquences dramatiques des méthodes utilisées par des passeurs animés par la cupidité, "tirant profit de la vulnérabilité des candidats à l’exil".

L’un des survivants a déclaré aux enquêteurs qu’il avait participé à une précédente tentative ratée de traversée de la Manche avec 53 autres migrants. Cette tentative a échoué et ils ont été ramenés sur les côtes françaises par les équipes de sauvetage.

Il a expliqué que sa famille en Irak avait financé son voyage, en versant 3 200 dollars.

Il a ajouté que le même réseau de passeurs avait organisé la deuxième tentative, le 24 novembre, au cours de laquelle la petite embarcation a coulé.