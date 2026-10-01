Mali : plus de 2 400 écoles restent fermées pour la rentrée

La rentrée scolaire 2026-2027 débute ce 1er octobre au Mali dans un contexte sécuritaire toujours préoccupant. Plus de 2 400 écoles restent fermées à travers le pays, privant des centaines de milliers d’enfants d’un retour normal en classe.

Sur les 11 860 établissements scolaires recensés, plus d’un sur cinq ne peut accueillir d’élèves. Au total, plus de 733 000 enfants sont directement touchés par ces fermetures.

Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Dans certaines zones, des écoles ont été pillées ou détruites lors d’attaques. D’autres accueillent des familles déplacées par les violences. Des enseignants renoncent également à rejoindre leur poste par crainte pour leur sécurité.

Le phénomène s’aggrave au fil des années. En 2020, environ 1 300 écoles étaient fermées. Ce nombre était passé à 1 800 en 2024 et dépasse désormais les 2 400 établissements.

Le nord et le centre particulièrement touchés

La situation est particulièrement difficile dans le nord du Mali. À Kidal, 84 % des écoles sont fermées. À Ménaka, plus de la moitié des établissements ne fonctionnent pas.

Le centre du pays est également fortement affecté. Les fermetures concernent notamment les zones de Bandiagara, Douentza et Tenenkou, où l’insécurité perturbe durablement la scolarité des enfants.

Cette situation contraste avec les ambitions affichées par les autorités. Le président de la Transition, Assimi Goïta, a décrété 2026-2027 « Année de l’éducation et de la culture ».

Les autorités promettent également de renforcer la lutte contre l’insécurité et les groupes armés. Pour le système éducatif malien, l’un des principaux défis reste désormais de permettre la réouverture des établissements et le retour en classe des centaines de milliers d’enfants privés d’école.