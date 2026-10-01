Afrique : une croissance solide face au défi de l’investissement [Business Africa]

Malgré le ralentissement de l’économie mondiale, l’Afrique maintient une croissance soutenue. Au deuxième trimestre 2026, son PIB réel a progressé de 1,6 %, contre 0,7 % pour l’économie mondiale.

Les financements privés progressent également. Selon la Banque mondiale, 22 milliards de dollars de capitaux ont été mobilisés en Afrique avec son soutien en 2026, contre environ 9 milliards en 2022.

Mais le continent reste confronté à un important déficit d’investissement. En 2025, l’Afrique n’a capté qu’environ 4 % des investissements directs étrangers mondiaux. La Banque africaine de développement estime par ailleurs à plus de 1 300 milliards de dollars par an les besoins de financement nécessaires pour atteindre les objectifs de développement du continent.

Côte d’Ivoire : Ferké Solar accélère la transition énergétique

À Ferkessédougou, dans le nord de la Côte d’Ivoire, une nouvelle centrale solaire renforce les capacités de production électrique du pays. Ferké Solar dispose d’une puissance installée de 52,4 mégawatts et compte plus de 73 000 panneaux photovoltaïques sur une cinquantaine d’hectares.

D’un coût de 41 milliards de francs CFA, le projet a été développé par un groupe privé à capitaux 100 % ivoiriens. La centrale devrait produire plus de 90 gigawattheures d’électricité par an, soit l’équivalent de la consommation de plus de 370 000 foyers.

Le projet illustre aussi la montée en puissance des investissements privés dans les énergies renouvelables. Pour les populations voisines, l’amélioration de la stabilité du réseau électrique commence déjà à produire des effets sur les activités économiques locales.

Sénégal : le tourisme se réinvente au-delà des plages

Le Sénégal veut accélérer la relance de son tourisme en misant sur une offre plus diversifiée. Après avoir accueilli environ 1,5 million de visiteurs en 2025, le pays vise désormais 2,5 millions de touristes par an.

Face à l’essoufflement du tourisme balnéaire, notamment sur la Petite Côte, les autorités veulent davantage valoriser la culture, le patrimoine, l’écotourisme et les expériences locales. La Biennale de Dakar, les événements de Saint-Louis, les îles du Saloum ou encore la Casamance figurent parmi les principaux atouts mis en avant.

Le gouvernement entend aussi mieux associer artisans, guides et petites entreprises afin de répartir davantage les retombées économiques dans les territoires. La plateforme « Le Sénégal en un clic », attendue d’ici la fin de l’année, doit regrouper l’offre touristique nationale.