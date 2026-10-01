Football : Cristiano Ronaldo quitte le stage de l'équipe du Portugal

Cristiano Ronaldo a quitté mercredi le stage de préparation de la sélection portugaise de football après avoir appris qu'il ne débuterait pas le match contre le Danemark, jeudi, en Ligue des nations.

L'entraîneur portugais Jorge Jesus prévoit d'utiliser le néo-milanais Gonçalo Ramos en attaque, ajoutant que tous les joueurs doivent respecter ses choix.

Mais CR7 semble ne pas avoir apprécié la sortie de son coach et a décidé de faire ses valises après s'être entretenu avec le président de la Fédération portugaise de football.

L'instance dirigeante du football au Portugal a confirmé le départ de Cristiano Ronaldo, tout en déclarant que le reste du groupe demeure concentré sur les prochains matchs.

Ronaldo, âgé de 41 ans, a déclaré qu’il « révélerait en temps voulu » au « peuple portugais la vérité sur les raisons » de son départ.

Clap de fin pour CR7 en sélection ? La question reste posée.