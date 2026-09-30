Le Burundi accepte d'accueillir des migrants expulsés des USA

Le Burundi va accueillir des personnes expulsées des États-Unis, a indiqué mardi la parole-parole du président burundais.

Les personnes concernées doivent n'avoir aucun lien antérieur avec le pays d'Afrique de l'Est et montrer patte blanche.

''Comme vous l’avez entendu, Son Excellence le président a déclaré le Burundi accueillerait les personnes expulsées des États-Unis. Mais il a clairement précisé que le Burundi n’accepterait que les personnes qui ne font pas l’objet de poursuites pénales et qui n’ont aucun lien avec le terrorisme.'', a déclaré Nancy Ninette Mutoni, porte-parole du président du Burundi.

Un vol transportant environ 70 personnes devait partir de Louisiane aux États-Unis à destination du Burundi, du Rwanda et de la République centrafricaine. Les autorités burundaises justifient leur décision par l'hospitalité traditionnelle présumée du pays.

''Le premier avantage est que le Burundi accueille depuis longtemps des personnes en situation de détresse. Cela permettra également de renforcer la coopération avec d’autres pays. Les gens ont besoin les uns des autres, et le Burundi accorde une grande importance à la paix et aux bonnes relations.'', souligne Nancy Ninette Mutoni.

Plusieurs pays africains ont déjà accueilli des personnes des pays tiers, expulsées des États-Unis dans le cadre de la politique migratoire de l'administration Trump. Il s'agit de la Guinée équatoriale, de la Centrafrique et de la RDC entre autres.