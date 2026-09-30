Afrique du Sud : nouvelle mobilisation contre l’immigration illégale

Des militants du mouvement March and March sont descendus dans les rues ce mercredi, pancartes à la main, pour réclamer une nouvelle fois le départ des personnes en situation irrégulière.

Plusieurs groupes avaient fixé le 30 septembre une date butoir pour le départ des étrangers sans papiers présents en Afrique du Sud.

À Durban, la mobilisation a été portée notamment par le mouvement anti-immigration illégale de Jacinta Ngobese-Zuma. Des dizaines de manifestants ont scandé des slogans hostiles aux personnes en situation irrégulière. La mobilisation était toutefois moins importante que celle du 30 juin dernier.

Selon un décompte de l’AFP basé sur les chiffres communiqués par plusieurs gouvernements africains ayant rapatrié leurs ressortissants, plus de 200 000 personnes ont quitté l’Afrique du Sud.

Ces mobilisations interviennent dans un contexte de fortes tensions autour de l’immigration et ont été marquées par des violences xénophobes. La police sud-africaine fait état d’au moins quatre morts. Plusieurs gouvernements étrangers avancent toutefois un bilan plus élevé.