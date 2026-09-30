Tunisie : au moins 2 morts et 6 disparus après un naufrage

Au moins deux personnes, dont un enfant, sont mortes et six autres sont portées disparues après le naufrage d’une embarcation de migrants au large de la Tunisie, près du golfe de Gabès.

Le bateau de sauvetage Aurora, affrété par l’organisation humanitaire européenne Sea-Watch, a repéré mardi matin un canot pneumatique dégonflé. À bord, cinq survivants et les corps de deux victimes. Vingt-trois autres personnes ont réussi à échapper au naufrage en rejoignant la plateforme gazière Hasdrubal, située à une centaine de kilomètres des côtes tunisiennes. Parmi elles, un jeune enfant et cinq femmes.

Selon les témoignages recueillis par les sauveteurs, au moins six personnes sont toujours portées disparues, dont trois enfants issus d’une même famille. Les sauveteurs ignorent encore si l’enfant retrouvé mort fait partie des trois enfants recherchés. L’équipage de l’Aurora est arrivé sur place vers 4 heures du matin. Les rescapés ont reçu des gilets de sauvetage avant d’être pris en charge à bord du navire.

Les personnes secourues sont originaires notamment d’Érythrée, d’Éthiopie, du Soudan du Sud, du Pakistan et du Nigeria. L’Aurora a reçu pour consigne de rejoindre le port de Lampedusa, en Italie, où les survivants doivent être débarqués. Les circonstances exactes du naufrage restent inconnues, notamment l’heure du départ et le lieu depuis lequel l’embarcation a pris la mer, en Tunisie ou en Libye.

Selon l’Organisation internationale pour les migrations, 21 897 personnes ont traversé la Méditerranée centrale vers l’Italie depuis le début de l’année 2026, principalement au départ de la Libye et de la Tunisie. 997 personnes sont mortes ou portées disparues sur cette route migratoire.

Sur la même période en 2025, près de 49 000 personnes étaient arrivées en Italie par la mer, tandis que 855 migrants avaient perdu la vie ou étaient portés disparus en Méditerranée centrale, selon l’OIM.