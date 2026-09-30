Vatican : le pape Léon XIV lance un appel à la paix en Éthiopie

Le pape Léon XIV a appelé, mercredi, à la paix au Tigré et dans les régions voisines d’Afar et d’Amhara, en Éthiopie.

Depuis le 23 décembre, la tension est montée d'un cran dans ces régions, théâtre d'affrontements entre l'armée fédérale et les combattants du Front de libération du peuple du Tigré. Le souverain pontife exhorte les belligérants à choisir la voie du dialogue.

''Je suis avec une profonde inquiétude la situation au Tigré et dans les régions voisines d’Afar et d’Amhara, où les hostilités ont de nouveau éclaté. J’adresse un appel sincère à toutes les parties pour qu’elles choisissent la voie du dialogue. Les conflits armés ne résolvent jamais les problèmes, mais ne font que les aggraver, laissant dans leur sillage une traînée de mort, de destruction et de ressentiment. Seul un engagement sincère peut jeter les bases d’une paix durable. J’espère ardemment que la communauté internationale apportera une contribution généreuse et opportune pour garantir que toute l’aide humanitaire nécessaire soit fournie à ceux qui en ont besoin.'', a déclaré Pape Léon XIV.

Cette recrudescence de la violence brise l'accord de paix qui a permis de mettre fin à la guerre qui a sévi au Tigré entre 2020 et 2022, faisant au moins 600 000 morts, selon l'Union africaine.