Nigeria : Ben Dancer vise le record du monde du plus long marathon de danse

Le danseur nigérian Benjamin Daniel, plus connu sous le nom de Ben Dancer, a achevé mardi à Lagos une tentative de sept jours pour battre le record du monde du plus long marathon de danse individuel.

À 33 ans, il a dansé pendant 168 heures sans interruption, du 22 au 29 septembre, avec l’objectif de dépasser le précédent record de 127 heures, établi en 2023 par l’Indienne Srushti Sudhir Jagtap, alors âgée de 16 ans. Mais la performance doit encore être validée par le Guinness World Records. L’organisation doit vérifier que toutes les règles et conditions imposées pour ce type de tentative ont bien été respectées. Pour Ben Dancer, l’objectif allait toutefois au-delà du simple record.

« L’idée du record du monde Guinness n’a jamais été le record en soi. Il s’agissait d’attirer l’attention du public mondial afin qu’il s’intéresse davantage aux danseurs traditionnels africains », a-t-il expliqué à l’Associated Press.

Pendant les sept jours de la performance, des supporters se sont rassemblés au Freedom Park de Lagos pour l’encourager. De jeunes Nigérians ont également filmé le marathon et dansé avec lui, de l’autre côté des barrières.

Pour Sarah Lawal, ancienne danseuse venue soutenir Benjamin, cette initiative constitue un encouragement pour toute une génération d’artistes. Pendant le marathon, Ben Dancer s’est appuyé sur plusieurs traditions musicales nigérianes. L’afrobeat était notamment à l’honneur, aux côtés du fuji, du jazz ou encore du zouk. À certains moments, le danseur a également revêtu des tenues traditionnelles nigérianes.

Pour se préparer à cette épreuve d’endurance, Benjamin Daniel affirme s’être entraîné pendant plus de deux ans. Il a suivi un programme physique intensif, adapté son alimentation et privilégié notamment les glucides et le travail cardiovasculaire.

Une équipe médicale était présente sur place pendant toute la tentative. Les 168 heures de danse sont désormais terminées. Reste à attendre la décision officielle du Guinness World Records pour savoir si Ben Dancer a effectivement établi un nouveau record mondial.