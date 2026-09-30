Fret aérien : la demande progresse de 3 % en Afrique en août

La demande de fret aérien des compagnies africaines a augmenté de 3 % sur un an en août, tandis que leur capacité a bondi de 14 %, selon l’Association du transport aérien international (IATA). Cette progression de l’offre, nettement supérieure à celle du trafic, a pesé sur le coefficient de remplissage régional.

Les compagnies aériennes africaines ont enregistré en août une hausse de 3 % de la demande de fret aérien sur un an, tandis que leur capacité a progressé de 14 %, soit la plus forte augmentation régionale. Cette situation a fait reculer de 3,9 points le coefficient de remplissage, à 36,5 %.

À l’échelle mondiale, la demande a augmenté de 4,4 %, portée notamment par la progression du commerce international, tandis que la capacité a légèrement diminué de 0,1 %. L’Afrique, qui représentait 2,1 % du marché mondial du fret aérien en 2025, affiche ainsi une croissance inférieure à celle de l’Amérique du Nord (+6,6 %), de l’Amérique latine et des Caraïbes (+5,1 %) et de l’Asie-Pacifique (+4,3 %).

Le trafic sur le corridor Afrique-Asie a reculé de 11,9 %, enregistrant son troisième mois consécutif de contraction. À l’inverse, les échanges Asie-Amérique du Nord ont progressé de 13,2 %.

Selon l’IATA, le commerce mondial a encore augmenté de 6 % en juillet, soit un 33e mois consécutif de croissance, tandis que l’activité manufacturière demeure favorable au fret aérien.