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Israël déplore un "acte terroriste" sur un vol de Flydubai

Un avion de la compagnie FlyDubai décolle de l'aéroport international de Dubaï, à Dubaï, aux Émirats arabes unis, ce 30 septembre 2026.   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

avec AFP

Emirats Arabes Unis

"Un acte terroriste", c'est ainsi que les responsables israéliens auraient qualifié l'incident impliquant un avion de Flydubai, rapportent les médias de l'État hébreu.

Environ deux heures et demie après son décollage de Dubaï, il est brusquement descendu de 33 000 pieds à 17 000 pieds en l’espace d’une minute.

Une bagarre aurait éclaté dans le cockpit, impliquant apparemment les pilotes. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que l'un des pilotes a poignardé l'autre, puis a tenté de faire écraser l'appareil.

L'avion reliait Dubaï aux émirats arabes unis à Israël. Il a finalement atterri à Tabuk, une base civile et militaire en Arabie Saoudite. Plus de peur que de mal, tous les passagers sont sains et saufs.

Ils ont depuis repris le voyage vers Tel-Aviv à bord d'un nouvel avion. L'enquête visant à élucider les circonstances de cet incident est en cours. L'équipage a déjà été interrogé.

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