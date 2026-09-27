Irlande du Nord : 2 000 manifestants bloquent un défilé orangiste à Portadown

Environ 2 000 personnes se sont rassemblées dimanche à Portadown, en Irlande du Nord, pour empêcher un défilé de l’Ordre d’Orange, une organisation protestante et unioniste qui défend le maintien de l’Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni. La manifestation s’est tenue sous de fortes pluies, tandis que la police surveillait les lieux avec des véhicules et un hélicoptère. Le défilé devait traverser Garvaghy Road, un quartier majoritairement catholique et nationaliste, où les tensions autour des marches de l’Ordre d’Orange remontent aux années 1990. La Commission des défilés avait autorisé seulement 35 membres à emprunter la route, sans fanfare ni sympathisants. Ils sont restés dans une église voisine après le blocage de la route. Si elle avait eu lieu, cette marche aurait été la première sur cet itinéraire depuis 1998. La situation intervient après une bataille judiciaire de dernière minute. Un juge de la Haute Cour avait suspendu le défilé samedi, avant que la Cour d’appel n’annule cette décision peu avant minuit. La juge en chef Siobhan Keegan a estimé que le premier magistrat avait « malheureusement commis une erreur de droit ». Un nouveau recours visant à empêcher la marche a ensuite été rejeté dimanche matin. Le défilé, prévu entre 8h et 9h30, a finalement été retardé, la Police d’Irlande du Nord indiquant que la route n’était pas dégagée. La décision a été vivement critiquée par les dirigeants nationalistes. La Première ministre Michelle O’Neill et la présidente du Sinn Féin Mary Lou McDonald ont appelé à empêcher le défilé. Le Premier ministre Andy Burnham a, lui, appelé au calme, rappelant les progrès réalisés depuis l’accord du Vendredi saint de 1998, qui a largement mis fin aux violences des Troubles. Cette confrontation ravive le souvenir de Drumcree, un important foyer de tension pendant le conflit nord-irlandais dans les années 1990, marqué par des violences, des meurtres et des attentats, dont l’attaque incendiaire qui a tué les trois frères Quinn à Ballymoney en 1998.