À Bangkok, les rues se transforment en canaux après des jours de fortes pluies

Des quartiers de Bangkok étaient encore sous l'eau lundi après plusieurs jours de fortes pluies qui ont saturé le système de drainage de la ville. Dans le district de Bang Kapi, les habitants ont avancé dans une eau qui leur arrivait aux genoux, voire à la taille, pour se procurer des produits de première nécessité, tandis que de petites embarcations les aidaient à rejoindre les commerces. Les inondations ont été provoquées par des précipitations exceptionnellement abondantes pour la période : certains secteurs ont reçu plus de 30 centimètres de pluie, dont près de 300 millimètres en 48 heures. Septembre est habituellement le mois le plus pluvieux à Bangkok, mais les précipitations enregistrées cette année sont nettement supérieures aux normales saisonnières. Les inondations ont paralysé routes, commerces et transports publics, certaines voitures se retrouvant partiellement immergées. Les autorités ont déclaré l'état de catastrophe dans les 50 districts et ont transformé lundi et mardi en jours fériés afin de réduire la circulation et de faciliter l'intervention des services de secours. Les écoles dépendant de l'Administration métropolitaine de Bangkok ont également été fermées. Plus de 200 abris temporaires ont été ouverts, accueillant environ 3 000 personnes dimanche. Le gouverneur de Bangkok, Chadchart Sittipunt, a assuré que les systèmes de drainage fonctionnaient à plein régime, tout en prévenant que le niveau élevé des canaux pouvait prolonger les inondations dans certaines communautés. Les responsables estiment qu'il faudra deux à trois jours sans pluie pour évacuer les dernières accumulations d'eau. Les inondations touchent aussi plus de 545 000 personnes dans 25 provinces situées en dehors de Bangkok. Au moins huit personnes sont mortes depuis le 16 septembre, selon les services chargés de la gestion des catastrophes. Aucun décès n'était signalé à Bangkok lors du dernier bilan.