Kyiv et Odessa frappées par une vague de drones russes, de nombreux morts

À Kyiv, un homme a été tué tôt le 27 septembre dans une frappe de drone russe qui a provoqué un incendie dans un bâtiment non résidentiel du district de Solomianskyi, selon les services d’urgence ukrainiens. Son corps a été retrouvé par les pompiers alors qu’ils maîtrisaient les flammes. Un second drone a frappé un garage automobile dans le même district. L’incendie a été contenu avant de gagner un restaurant voisin. Les deux feux étaient éteints vers 3h. Ces attaques ont eu lieu au cours d’une vaste offensive nocturne menée à l’aide de drones dans plusieurs régions ukrainiennes. Les forces aériennes ukrainiennes affirment que la Russie a lancé environ 170 drones d’attaque, dont 76 drones Shahed à réaction. Dans la capitale, d’autres frappes ont endommagé une école, des entrepôts et des installations de communication dans les districts de Solomianskyi et de Shevchenkivskyi. Plusieurs personnes ont été blessées, dont deux adolescentes de 16 ans. Dans la région d’Odesa, une autre frappe a fait un mort et deux blessés et endommagé un immeuble résidentiel, un établissement médical, un hôtel, un magasin et un site de stockage de céréales. Les autorités ukrainiennes font état d’au moins 14 morts et 57 blessés dans l’ensemble du pays lors des attaques des 26 et 27 septembre.