Léon XIV en pèlerin à Lourdes pour une veillée aux 150 000 cierges

Tenant un cierge et un chapelet, le pape a marché derrière une statue de la Vierge Marie à travers le sanctuaire, se présentant comme un « pèlerin parmi les pèlerins ». La procession est partie de la grotte de Massabielle, où Bernadette Soubirous dit avoir vu la Vierge Marie en 1858. Le chapelet est une prière catholique composée de plusieurs séries de prières, traditionnellement réparties en cinq dizaines, au cours desquelles les fidèles méditent sur des épisodes de la vie de Jésus et de Marie. Les prières ont été récitées en français, en anglais, en italien et en espagnol, entrecoupées par le chant de l’« Ave Maria » de Lourdes. Plus de 150 000 cierges ont été allumés dans le sanctuaire, illuminant cette procession nocturne emblématique de Lourdes. Plus tôt dans la journée, Léon XIV avait célébré une messe en plein air devant quelque 150 000 personnes, rencontré les évêques français et rendu visite à des pèlerins malades ou handicapés. Il s’était également entretenu en privé avec des survivants d’abus sexuels commis par des membres du clergé. Cette étape marquait la première visite officielle d’État d’un pape en France depuis 18 ans.