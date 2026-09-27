Vidéo : des milliers de Madrilènes campent à la Puerta del Sol après l'expulsion d'une octogénaire

Environ 150 tentes occupaient dimanche la Puerta del Sol, où des familles de plusieurs générations ont rejoint le sit-in. Les manifestants disent vouloir rester sur place au moins jusqu’à mardi, date à laquelle le gouvernement espagnol doit se réunir. Sur les banderoles, les revendications étaient explicites : « Des logements abordables », « Le droit à un logement à un prix juste » ou encore « Pas une Maricarmen de plus ». Les manifestants réclament notamment un gel des loyers, une meilleure protection des locataires et la fin des expulsions lorsqu’aucune solution de relogement n’est proposée. Le cas de Maricarmen, expulsée mercredi de l’appartement où elle vivait depuis près de 70 ans, est devenu le symbole de leur mobilisation. Son père avait loué le logement en 1956. Selon le Syndicat des locataires de Madrid, le bien a ensuite été racheté par un fonds d’investissement, qui a fait passer son loyer de 500 à 2 650 euros par mois, avant de le ramener à 1 650 euros. Maricarmen a finalement été expulsée après plusieurs tentatives et conduite à l’hôpital, épuisée par l’opération. Son expulsion intervient alors que l’Espagne fait face à une importante pénurie de logements. La Banque d’Espagne estimait le déficit à environ 550 000 logements l’an dernier. Les logements locatifs publics subventionnés représentent par ailleurs moins de 2 % du parc résidentiel, contre 8 % en moyenne dans l’UE. La manifestation de samedi a réuni environ 25 000 personnes selon les autorités, contre plus de 300 000 revendiquées par le Syndicat des locataires de Madrid.