São Tomé-et-Príncipe : des législatives avec un fort taux d'abstention

À São Tomé-et-Príncipe, les électeurs attendent du prochain gouvernement des réponses concrètes aux difficultés sociales et économiques qui touchent le pays. Lors des élections législatives, municipales et régionales organisées dimanche, la création d’emplois et la lutte contre l’exode des jeunes figuraient parmi les principales préoccupations.

Dans les rues de la capitale, beaucoup espèrent que les futurs dirigeants n’oublieront pas les populations les plus modestes. Maria Nascimento, marchande de 47 ans, souhaite que les autorités pensent davantage « aux gens de la base », comme les petits commerçants qui peinent à améliorer leurs conditions de vie.

Même attente chez Aidolander Francisco, fabricant de parpaings. Il appelle les responsables politiques à s’attaquer aux problèmes du pays et à apporter des solutions concrètes une fois au pouvoir.

Pour Carla Vaz, étudiante de 24 ans, le prochain gouvernement devra surtout respecter les promesses faites pendant la campagne électorale et améliorer la situation économique de l’archipel.

Dans ce petit État insulaire du golfe de Guinée, qui compte environ 210 000 habitants, l’avenir de la jeunesse est devenu un enjeu majeur. Ces dernières années, de nombreux jeunes ont quitté le pays à la recherche d’emplois et de meilleures perspectives, notamment vers le Portugal, l’Angola ou le Gabon.

Selon un rapport de la Banque mondiale publié en 2025, près de 40 000 São-Toméens, soit environ 18 % de la population, vivent désormais à l’étranger.

Sept formations politiques se disputaient les 55 sièges du Parlement, dont le parti au pouvoir, l’Action démocratique indépendante (ADI), et le Mouvement pour la libération de São Tomé-et-Príncipe (MLSTP). Quel que soit le vainqueur, le prochain exécutif devra relever un défi majeur : redonner confiance aux jeunes et créer les conditions pour qu’ils puissent envisager leur avenir dans leur propre pays.