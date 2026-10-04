Arabie saoudite : les Houthis revendiquent une frappe sur Aramco à Riyad

Les rebelles houthis, soutenus par l’Iran, ont affirmé samedi avoir ciblé une installation du géant pétrolier saoudien Aramco à Riyad, provoquant un incendie. En parallèle, ils accusent l’Arabie saoudite d’avoir mené des frappes sur Sanaa, la capitale yéménite qu’ils contrôlent, et menacent de riposter.

Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, a affirmé que les forces yéménites avaient mené une opération à l’aide de plusieurs missiles balistiques et drones contre des installations d’Aramco à Riyad. Selon lui, les frappes ont atteint leurs objectifs et provoqué des incendies sur les sites visés.

Une affirmation qui intervient alors qu’un incendie s’est effectivement déclaré samedi dans une installation pétrolière de la capitale saoudienne, dégageant une épaisse fumée noire. La cause du sinistre n’a toutefois pas été immédiatement établie. Les autorités saoudiennes ont renforcé la sécurité autour du site et bloqué plusieurs routes, selon un témoin cité par l’Associated Press.

Les Houthis accusent Riyad de frappes sur Sanaa

Dans le même temps, les Houthis accusent l’Arabie saoudite de bombarder Sanaa. La chaîne Almasirah, affiliée aux rebelles, a rapporté que des "avions ennemis" avaient mené 26 frappes sur la capitale yéménite samedi. Aucun bilan d’éventuelles victimes n’a été communiqué.

Sanaa avait déjà été ciblée jeudi, pour la première fois depuis plusieurs années, selon les Houthis.

Face à ces frappes, Yahya Saree a promis une riposte. "Nous continuerons d’appliquer le principe de “blocus contre blocus” et “escalade contre escalade”", a-t-il déclaré, menaçant également de cibler les mouvements militaires saoudiens jusqu’à la fin, selon lui, de "l’agression" et du blocus imposé au Yémen.

Une nouvelle escalade après quatre années d’accalmie

Après près de quatre années d’accalmie fragile, le conflit entre les Houthis et l’Arabie saoudite connaît une nouvelle escalade. Riyad soutient le gouvernement yéménite internationalement reconnu, tandis que les Houthis contrôlent une grande partie du nord du pays, dont la capitale Sanaa.

La reprise des combats intervient dans un contexte de tensions régionales croissantes. Les Houthis, soutenus par l’Iran, ont par le passé mené des attaques de missiles et de drones contre des installations pétrolières et des infrastructures saoudiennes.

Cette nouvelle confrontation fait craindre un nouvel embrasement de la guerre au Yémen, alors que les efforts diplomatiques visant à parvenir à un règlement du conflit restent dans l’impasse.