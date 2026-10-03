Pétrole : sous pression de Trump, le G7 libère 100 millions de barils

Les cours du pétrole ont reculé ce vendredi, après l’annonce par les pays du G7 d’une libération coordonnée de leurs réserves stratégiques.

Réunis en visioconférence sous la présidence française, les dirigeants du G7 ont décidé de mettre sur le marché jusqu’à 100 millions de barils de pétrole brut et de diesel, sur une période de quatre mois, afin de répondre aux tensions sur l’approvisionnement et de calmer les marchés.

Une première quantité importante de diesel doit être libérée dans les vingt prochains jours, avec la possibilité d’augmenter les volumes si nécessaire.

Cette décision intervient après les pressions exercées par Donald Trump, qui avait menacé d’interdire les exportations américaines de diesel vers l’Europe afin d'inciter les pays européens à puiser davantage dans leurs propres stocks. Le président américain a finalement salué l’accord et exclu toute restriction aux exportations d’énergie entre les membres du G7.

Les dirigeants se sont également engagés à agir de concert pour rétablir la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz, une voie maritime stratégique perturbée par les tensions régionales liées au conflit avec l’Iran.

Sur les marchés, le baril de West Texas Intermediate (WTI), la référence américaine, pour livraison en novembre a reculé de 1,9 %, à 91 dollars et 11 cents. Le Brent, référence européenne, a légèrement baissé, à 102 dollars et 25 cents le baril.