Éthiopie : l’armée aurait repris l’aéroport de Mekele, selon des sources locales

Les forces fédérales éthiopiennes auraient repris le contrôle de l’aéroport de Mekele, capitale de la région du Tigré, dans le nord du pays, selon des sources locales citées samedi par l’agence Associated Press (AP). Les circonstances de cette reprise restent floues, alors que le contrôle de la ville demeure incertain.

Les forces fédérales éthiopiennes auraient repris l’aéroport Alula Aba Nega de Mekele, capitale de la région du Tigré, dans le nord de l’Éthiopie, selon des habitants interrogés samedi par l’agence Associated Press (AP).

La date exacte de cette reprise n’a pas été précisée. Les sources ayant communiqué ces informations ont requis l’anonymat, par crainte de représailles, dans un contexte marqué par l’incertitude sur les forces contrôlant la ville.

"L’armée contrôle totalement l’aéroport. C’est ce que je peux confirmer", a déclaré un général éthiopien à AP, sous couvert d’anonymat.

Le contrôle de Mekele reste incertain

Les circonstances de cette reprise présumée demeurent inconnues. Il n’était notamment pas possible de déterminer si des affrontements avaient eu lieu au niveau de l’aéroport. Les perturbations importantes des réseaux Internet et de téléphonie mobile compliquent par ailleurs la collecte et la vérification des informations en provenance du Tigré.

Ni le gouvernement éthiopien ni le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) n’avaient publié de communiqué officiel confirmant la reprise de l’infrastructure aéroportuaire. Le contrôle de Mekele elle-même restait également incertain.

Le 23 septembre, les combattants du TPLF s’étaient emparés de l’aéroport, entraînant la suspension des vols commerciaux par Ethiopian Airlines vers Mekele, ainsi que vers les villes tigréennes d’Axoum et de Shire.

Cette nouvelle évolution intervient dans un contexte de tensions persistantes entre les autorités fédérales éthiopiennes et les forces tigréennes. L’Union africaine a appelé les parties à la retenue, avertissant qu’une nouvelle escalade menaçait l’accord de paix signé en 2022.

La situation sur le terrain reste toutefois difficile à analyser de manière indépendante.