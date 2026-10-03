Yémen : une crise humanitaire qui s’aggrave avec la reprise des combats

La reprise des combats au Yémen provoque une nouvelle vague de déplacements de population. Depuis le début du mois de septembre 2026, plus de 130 000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile, selon les chiffres communiqués par les Nations unies. D’autres estimations font état de plus de 145 000 nouveaux déplacés en quelques semaines.

Les combats se sont intensifiés sur plusieurs lignes de front, notamment le long de la côte ouest et autour de Taïz. Cette nouvelle escalade vient aggraver une crise humanitaire déjà considérable après plus d’une décennie de conflit.

Pour les nouvelles populations déplacées, les conditions de vie sont particulièrement difficiles. Nombre d’entre elles arrivent dans des sites déjà surpeuplés et doivent faire face à un manque d’abris, de nourriture, d’eau potable et de soins de santé.

Certaines familles ont fui leur maison sans pouvoir emporter leurs biens.

"Nous avons été attaqués par les Houthis vers 18 heures et nous avons quitté notre maison avec pour seuls vêtements ceux que nous portions", témoigne Abu Walid, un homme déplacé dont le nom a été modifié pour protéger sa famille.

Selon son témoignage, les combats avaient atteint la ville de Hays, où les tirs d’artillerie et les bombardements se poursuivaient. Un obus de mortier est notamment tombé à proximité de la porte de son domicile.

Une autre femme déplacée raconte avoir elle aussi fui Hays avec ses enfants après des tirs de mortier.

"Nous sommes désormais déplacés et nous n’avons ni cartes d’identité, ni passeports, rien. Nous avons laissé toutes nos affaires derrière nous", explique-t-elle.

Elle dit également que ses enfants ne vont plus à l’école et appelle les organisations humanitaires à fournir des logements, des écoles et des hôpitaux.

Un accès humanitaire de plus en plus difficile

Face à l'afflux de déplacés, l'aide humanitaire est renforcée. Le mécanisme d’intervention rapide fournit notamment des articles de première nécessité destinés aux familles dans les premiers jours suivant leur déplacement.

Mais l’accès aux populations reste difficile.

Les combats, l’insécurité, les restrictions de circulation, les perturbations des télécommunications et les dégâts causés aux infrastructures compliquent les opérations humanitaires. Le port d’Al-Mokha, notamment, a été endommagé, ce qui ralentit l’acheminement de l’aide, déplore de Haut Commissariat aux réfugiés (HCR).

Un constat confirmé par Francesco Gualtieri, représentant du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) au Yémen, qui souligne que certaines zones sont désormais particulièrement difficiles d’accès pour les autorités, les prestataires de services et les organisations humanitaires.

Les acteurs humanitaires tentent néanmoins de maintenir le contact avec les services encore présents dans les zones les plus touchées afin de poursuivre l’assistance aux populations.

Les Houthis étendent leur contrôle sur la côte ouest

La nouvelle escalade intervient alors que les rebelles houthis ont récemment pris le contrôle de la ville stratégique de Mokha et de plusieurs îles de la mer Rouge, étendant leur présence à proximité du détroit de Bab el-Mandeb, l'une des principales voies maritimes de la région.

Cette progression constitue une évolution majeure dans le conflit yéménite et intervient après plusieurs années de relative accalmie sur les principaux fronts.

La reprise des combats fait ainsi peser une pression supplémentaire sur une population déjà durement éprouvée par des années de guerre, de déplacements et de crise humanitaire.