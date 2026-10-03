Mozambique : l’ONU alerte sur les risques climatiques liés à El Niño

Au Mozambique, les Nations unies alertent sur les risques climatiques liés au phénomène El Niño. Le pays figure parmi les trois États d’Afrique australe les plus préoccupants face à l’arrivée de ce phénomène, aux côtés du Malawi et de Madagascar.

Selon le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), l’actuel épisode El Niño a plus de 90 % de chances d’atteindre une très forte intensité d’ici mars 2027. Les prochains mois pourraient ainsi être marqués par des phénomènes météorologiques extrêmes, notamment des sécheresses prolongées, des cyclones et des inondations.

"Le Mozambique figure parmi les pays les plus vulnérables au changement climatique dans le monde, alors même qu’il y a très peu contribué", souligne Elisa Morgera, rapporteure spéciale de l’ONU sur les changements climatiques. "Dans les prochains mois, dans le contexte du phénomène El Niño exceptionnellement intense de 2026, des sécheresses prolongées, des cyclones et des inondations sont prévus."

À l’issue d’une visite de travail de onze jours au Mozambique, la rapporteure spéciale a également appelé les entreprises privées, notamment les multinationales, à respecter leurs obligations en matière de droits humains et d’environnement.

"Il est également nécessaire de définir des obligations très claires pour les entreprises privées, en particulier les multinationales, afin qu’elles respectent les droits humains et évitent les dommages environnementaux et climatiques prévisibles. Cela est particulièrement vrai pour les entreprises du secteur des énergies fossiles", a-t-elle déclaré.

Le Mozambique est particulièrement exposé aux conséquences du changement climatique, alors que le pays a historiquement contribué de manière limitée aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les autorités et les organisations humanitaires se préparent donc à de possibles épisodes de sécheresse, de pluies intenses et d’inondations dans les mois à venir.