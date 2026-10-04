Russie : des exercices militaires conjoints avec la Chine et six autres pays

La Russie a achevé samedi ses exercices militaires conjoints "Tsentr-2026", organisés avec sept autres pays, dont la Chine, la Biélorussie et le Pakistan. Plus de 47 000 militaires ont participé à ces manœuvres, selon le président russe Vladimir Poutine.

Les exercices se sont déroulés pendant plusieurs jours dans la région de Tcheliabinsk, dans le centre-ouest de la Russie. Les forces russes, chinoises, biélorusses, kazakhes, kirghizes, mongoles, pakistanaises et tadjikes ont notamment participé à des opérations terrestres et aériennes, des exercices de reconnaissance, d’assaut et des tirs réels.

Une place importante accordée aux drones

Les manœuvres ont également mis l’accent sur les nouvelles technologies militaires, notamment les drones, les systèmes autonomes et la guerre électronique.

Les forces chinoises ont notamment déployé des chars, des drones, des hélicoptères ainsi que des véhicules terrestres sans pilote. Des systèmes sans équipage ont été utilisés pour la reconnaissance et l’identification des cibles, avant des frappes coordonnées avec les unités au sol.

Moscou affirme que ces exercices intègrent les enseignements tirés de la guerre en Ukraine, notamment dans le domaine de la guerre des drones et de la lutte anti-drones.

La présence chinoise constitue l’un des principaux éléments de ces manœuvres. Pour Pékin, l’exercice permet notamment de tester les capacités de déploiement de ses forces et leur coordination avec des armées étrangères dans un environnement différent.

Pour Moscou et Pékin, ces exercices témoignent également du renforcement de leur coopération militaire. Les deux pays ont multiplié ces derniers mois les patrouilles aériennes et navales conjointes.

Si la Russie et la Chine affirment ne pas former une alliance militaire officielle, la régularité et l’ampleur de leurs opérations communes illustrent un rapprochement stratégique croissant.

Ces exercices permettent enfin à l’armée chinoise, qui n’a pas connu d’engagement majeur au combat depuis plusieurs décennies, de se familiariser avec certaines pratiques développées par les forces russes depuis le début de la guerre en Ukraine, notamment dans le domaine des drones.