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Yémen : les combats s’intensifient à Taëz sur fond de frappes saoudiennes à Sanaa

Un soldat yéménite contrôle un véhicule à un poste de contrôle à Aden, le 1er octobre 2026. (AP Photo/Abdulnasser Alseddik)   -  
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By Rédaction Africanews

Houthis

Les affrontements se sont intensifiés samedi à Taëz entre les forces du gouvernement yéménite soutenues par l’Arabie saoudite et les combattants houthis. Des explosions ont également été entendues à Sanaa, où les Houthis accusent Riyad d’avoir mené de nouvelles frappes aériennes.

Les combats se concentrent notamment autour de Jabal Han, une zone stratégique située à l’ouest de Taëz. Les forces gouvernementales affirment avoir repoussé une importante attaque des Houthis au cours de la nuit.

« Aujourd’hui, ici, il n’y a qu’un seul appel : la mobilisation », a déclaré Fouad Ahmed Saif, un commandant des forces gouvernementales à Taëz, appelant à poursuivre les combats.

La situation est également tendue dans la capitale, Sanaa. Plusieurs explosions ont été entendues samedi, tandis que des témoins ont rapporté avoir vu des avions de guerre tirer des missiles. La chaîne houthie Al-Masirah a accusé l’Arabie saoudite d’avoir mené des frappes, sans préciser les cibles ni faire état d’un bilan de victimes.

Une offensive qui s’étend

Les combats ont repris en juillet après plusieurs années de trêve fragile. Les Houthis, soutenus par l’Iran, contrôlent une grande partie du nord-ouest du Yémen, tandis que le gouvernement reconnu internationalement, soutenu par Riyad, conserve notamment le contrôle d’une large partie du sud et de l’est du pays.

Ces derniers jours, les affrontements se sont particulièrement intensifiés autour de Taëz. Selon des sources citées par l’AFP, 80 combattants auraient été tués vendredi, dont 55 Houthis selon le mouvement et 26 soldats selon des sources gouvernementales.

Les Houthis ont également affirmé que l’Arabie saoudite avait effectué 94 frappes en 24 heures contre des zones sous leur contrôle. Riyad a de son côté indiqué qu’un projectile houthi avait endommagé une école à Najran, près de la frontière yéménite.

La reprise des hostilités fait craindre une nouvelle aggravation du conflit dans un pays déjà marqué par des années de guerre.

Sources additionnelles • AP

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