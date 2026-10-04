Kenya : un grave accident de la route fait 17 morts près de Nairobi

Au moins 17 personnes ont péri dans une collision impliquant plusieurs véhicules sur une autoroute kényane. La majorité des victimes étaient des pèlerins catholiques qui se rendaient sur un lieu de prière.

Un grave accident de la route a fait au moins 17 morts samedi au Kenya. La collision s’est produite après minuit dans la région de Salama, sur une autoroute reliant Nairobi à Mombasa.

Selon la police, l’accident a été provoqué par un camion dont le conducteur tentait de dépasser un autre poids lourd. La manœuvre a entraîné une collision avec plusieurs véhicules, dont un minibus transportant des pèlerins.

Le conducteur du minibus et ses 16 passagers sont morts sur les lieux. La majorité des victimes étaient des femmes.

Des pèlerins en route vers un lieu de prière

Les victimes se rendaient dans le comté de Nakuru, à l’ouest de Nairobi, pour participer à une prière, selon Martin Kivuva, archevêque de l’archidiocèse catholique de Mombasa.

Le président kényan William Ruto a présenté ses condoléances aux familles des victimes ainsi qu’à la communauté catholique.

L’Autorité nationale kényane des transports et de la sécurité routière a appelé les automobilistes à la plus grande prudence, notamment à éviter les dépassements dangereux et à respecter les règles de circulation.

Le tronçon où s’est produit l’accident est considéré comme un "point noir", une zone particulièrement accidentogène. Les autorités ont indiqué que des recommandations avaient déjà été formulées pour améliorer la sécurité sur cette portion de route.

Les accidents de la circulation restent fréquents au Kenya et dans plusieurs pays d’Afrique de l’Est, notamment en raison des excès de vitesse, du mauvais état des véhicules et des infrastructures routières.