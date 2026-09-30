Zimbabwe : Mnangagwa alerte sur le climat et mise sur la transformation minière

Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a appelé son pays à se préparer à de nouvelles difficultés climatiques, tout en mettant en avant les progrès économiques réalisés dans le secteur minier. Lors de l’ouverture de la session parlementaire à Harare, le chef de l’État a présenté les priorités de son gouvernement pour les prochains mois.

Emmerson Mnangagwa a averti que la saison agricole 2026-2027 pourrait être marquée par des précipitations inférieures à la normale dans la région de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). Une situation qui fait craindre de nouvelles pressions sur la production agricole et la sécurité alimentaire.

Pour faire face aux conséquences des sécheresses, le gouvernement zimbabwéen prévoit de renforcer ses mesures de résilience, avec notamment l’augmentation des réserves stratégiques de céréales, le développement d’une agriculture adaptée au climat, ainsi que des dispositifs d’alerte précoce.

Le président a également insisté sur les performances économiques du pays. Selon lui, l’agriculture a enregistré une progression de 27,9 % et contribué à la croissance du produit intérieur brut en 2025. Mais l’exécutif entend désormais accélérer la transformation locale des ressources naturelles.

Emmerson Mnangagwa s’est notamment félicité de la première production locale de sulfate de lithium en Afrique, présentée comme une étape importante dans la stratégie de valorisation minière du Zimbabwe. Le pays prévoit de développer davantage ses capacités de transformation dans les secteurs du lithium, de l’or, du platine et du fer.

Alors que les défis climatiques restent une menace majeure pour l’économie, Harare veut ainsi combiner adaptation agricole et exploitation accrue de ses ressources minières pour soutenir son développement industriel.