Libye : les enseignants toujours mobilisés pour leurs salaires

Les enseignants des écoles publiques libyennes poursuivent leur mobilisation pour la troisième semaine consécutive. À Tripoli, plusieurs dizaines d’enseignants se sont rassemblés devant des établissements scolaires pour réclamer une amélioration de leurs salaires et une réforme globale de la grille salariale dans le secteur public.

Brandissant des pancartes, les manifestants dénoncent leurs conditions de travail et l’impact de l’inflation sur leur pouvoir d’achat. Ils demandent notamment l’application des dispositions salariales prévues par la loi, le paiement des arriérés, ainsi que de meilleures garanties sociales pour les enseignants et leurs familles.

Pour Achraf Abou Raoui, porte-parole du Syndicat général des enseignants de Libye, le mouvement dépasse désormais la seule question des augmentations de salaire. Il appelle à une refonte de la grille salariale unifiée afin de garantir davantage d’équité entre les travailleurs du secteur public.

« Les promesses ne suffisent plus. La profession exige désormais des actions tangibles et des mesures concrètes », affirme-t-il, alors que les enseignants refusent de suspendre leur mouvement sans engagements officiels.

La grève, qui intervient depuis la rentrée scolaire 2026-2027, perturbe le fonctionnement des écoles publiques à travers le pays. Les syndicats avaient d’abord organisé un sit-in illimité avant de transformer leur mobilisation en grève nationale.

Le gouvernement libyen assure suivre le dossier et avoir engagé des discussions avec les représentants syndicaux. Mais les enseignants réclament désormais des décisions concrètes avant une éventuelle reprise des cours, faisant de ce conflit salarial un nouveau défi pour le système éducatif libyen.