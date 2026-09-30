Éliminatoires CAN 2027 : la Guinée-Bissau gifle le Nigéria, le Ghana prend l'eau

Pour cette deuxième journée des qualifications à la Coupe d’Afrique des nations 2027, la grosse opération est venue du stade du 24-Septembre, à Bissau.

Mardi 29 septembre, les Super Eagles du Nigeria ont été largement battus par la Guinée-Bissau, 3 buts à 0. Franculino a ouvert le score dès la 15e minute, avant que Mama Baldé ne double la mise à la 66e. Álvaro Djaló a scellé la victoire dans le temps additionnel, à la 95e minute. Avec cette victoire, les Djurtus prennent la tête du groupe L. Le Nigeria reste deuxième, après sa victoire face à Madagascar lors de la première journée. Les Barea, eux, ont concédé le nul face à la Tanzanie.

La Côte d’Ivoire poursuit également son sans-faute. Les Éléphants ont décroché une deuxième victoire, (2-0) face à la Somalie. En revanche, le Ghana a connu une soirée difficile. À Accra, les Black Stars se sont inclinés (4-2) face à la Gambie. Les Scorpions prennent ainsi les commandes du groupe C.

Dans le groupe A, pas de surprise majeure. Le Maroc s’est imposé (2-0) face au Lesotho, tandis que le Gabon a dominé le Niger sur le même score. Les Lions de l’Atlas occupent la première place avec six points, devant le Gabon.

Dans le groupe B, l’Égypte a largement dominé le Soudan du Sud, (5-0). L’Angola affrontera le Malawi le 6 octobre. En attendant, les Pharaons sont en tête du groupe.

Première victoire pour Vieira, la RDC confirme

À Brazzaville, le Congo et le Cameroun se sont neutralisés à huis clos, (1-1). Les Diables Rouges avaient pourtant pris l’avantage grâce à Geltany Bantsiele à la 24e minute. Mais les Lions Indomptables ont égalisé à la 53e, sur un but contre son camp de Melvin Zinga. Le Cameroun conserve la tête du groupe G, devant les Comores, victorieuses de la Namibie (1-0).

Dans le groupe E, la République démocratique du Congo enchaîne. À Harare, les Léopards ont battu le Zimbabwe (2-1). Yoane Wissa a ouvert le score à la 30e minute, avant que Gaël Moutoussamy ne double la mise dans le temps additionnel de la première période. Les Warriors ont réduit l’écart à la 90e+1 grâce à Marshall Munetsi, sans parvenir à revenir au score. Après deux journées, la RDC est en tête du groupe E. Dans l’autre rencontre, la Guinée équatoriale s’est imposée (1-0) face à la Sierra Leone.

Dans le groupe K, le Mali a largement dominé le Cap-Vert, (3-1), grâce notamment à un doublé de Dorgeles Nene et à un but de Martial Tia. Le Rwanda s’est imposé sur le même score face au Liberia. Les Rwandais prennent la tête du groupe, devant les Aigles du Mali.

Pour son deuxième match à la tête du Sénégal, Patrick Vieira décroche sa première victoire. Après le nul concédé face au Mozambique lors de la première journée, les Lions de la Teranga ont battu l’Éthiopie 1-0 grâce à Ibrahim Mbaye, buteur dès la 11e minute. Dans l’autre rencontre du groupe J, le Mozambique a largement battu le Soudan, (4-1). Les Mambas occupent la tête du groupe avec quatre points, devant le Sénégal.

Le Bénin rassure, la Centrafrique s’incline

Dans le groupe I, le Burundi a créé la surprise en tenant l’Algérie en échec, (2-2). Les Fennecs ont dû revenir au score après avoir été menés 2-0 dès les douze premières minutes. Malgré ce nul, l’Algérie conserve la première place du groupe. La Zambie s’est, elle, imposée (2-0) face au Togo et prend la deuxième place.

Dans le groupe F, le Burkina Faso s’est imposé à Bangui face à la République centrafricaine, (1-0). Le Bénin poursuit de son côté son bon début de campagne. Les Écureuils ont battu la Mauritanie (2-1) et restent invaincus. Ils conservent la tête du groupe.

Dans le groupe H, la Tunisie a été tenue en échec par le Botswana, (2-2), tandis que l’Ouganda s’est imposé (1-0) face à la Libye.

Le groupe D disputera sa deuxième journée mercredi. L’Érythrée affrontera l’Afrique du Sud, tandis que la Guinée sera opposée au Kenya jeudi 1er octobre.