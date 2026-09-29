Un garçon de 10 ans parmi les 3 Erythréens morts lors d'une traversée de La Manche

Trois migrants sans papiers, dont un garçon de 10 ans, sont morts lundi au large des côtes françaises alors qu'ils tentaient de rejoindre la Grande-Bretagne à bord d'un canot pneumatique, ont indiqué les autorités françaises.

L'embarcation a quitté la région de Sangatte, dans le nord de la France, vers 5 h 15 avec 105 personnes à bord, a déclaré le préfet local, François-Xavier Lauch. Les passagers ont appelé les secours vers 8 h, alors qu'ils se trouvaient à environ six kilomètres des côtes anglaises.

Deux femmes d'une trentaine d'années et un garçon de 10 ans, qui seraient d'origine érythréenne, ont trouvé la mort, apparemment dans une bousculade provoquée par le surchargement du canot. L'enfant semblait voyager avec sa mère et ses frères et sœurs.

Tous les autres passagers ont été secourus et pris en charge, a précisé la préfecture maritime, indiquant que le canot ne s'était pas coulé. Les rescapés ont débarqué d'un bateau de sauvetage dans le port de Calais en milieu de matinée. Selon un correspondant de l'AFP, certains étaient sur des civières ou en fauteuil roulant, beaucoup étaient enveloppés dans des couvertures de survie, et des enfants figuraient parmi eux.

Début d'automne "dangereux"

Le préfet a souligné que cette période de l'année est particulièrement risquée : ces journées d'automne, où le temps est encore clément mais où la mer commence déjà à devenir dangereuse, sont selon lui celles où les traversées sont les plus périlleuses.

Trois corps avaient déjà été retrouvés la semaine dernière à la suite de départs chaotiques de « bateaux-taxis » dans le nord de la France. Ce terme désigne une embarcation qui s'approche de la plage depuis la mer pour récupérer des migrants dans les eaux peu profondes.

Avec ces nouveaux décès, au moins 22 personnes ont perdu la vie cette année en tentant de traverser la Manche, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles françaises et britanniques. Le même décompte fait état d'au moins 29 morts l'année dernière.

Des passeurs payés des milliers de dollars

La France est depuis longtemps une étape pour les demandeurs d'asile sans visa qui espèrent gagner la Grande-Bretagne. Ils versent des milliers de dollars à des passeurs pour embarquer sur des canots pneumatiques instables et souvent surchargés, sur l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde.

Enjeu politique au Royaume-Uni

Les gouvernements britanniques successifs cherchent des moyens de freiner ces traversées, un sujet politique sensible outre-Manche, où le parti d'extrême droite Reform UK a vu sa popularité grimper en attisant un sentiment anti-immigration croissant.

Mercredi, 781 personnes sont arrivées en Grande-Bretagne après avoir traversé la Manche en petites embarcations, un record quotidien pour 2026. Les chiffres globaux restent toutefois inférieurs à ceux des années précédentes : dimanche, environ 19 135 personnes avaient traversé depuis le début de l'année, soit 42 % de moins qu'à la même période de 2025.