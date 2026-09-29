Italie : des Indiens récupèrent salaires et droits après des accusations d’exploitation

L’entreprise américaine chargée de la construction du nouveau consulat américain à Milan a accepté un accord à l’amiable de près de 31 millions d’euros (35 millions de dollars), comprenant le paiement d’arriérés de salaires et de dommages-intérêts aux travailleurs étrangers qui, selon les procureurs, étaient payés moins de 2 dollars de l’heure, ont déclaré lundi des responsables.

L’accord a été signé par le parquet de Milan, la multinationale Caddell Construction, basée en Alabama, et l’administrateur judiciaire qui a pris le contrôle du chantier à la suite de l’enquête sur les pratiques d’exploitation au travail.

L’enquête pénale visant l’entreprise et deux de ses dirigeants en Italie se poursuit, ont indiqué les procureurs.

Caddell n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La ministre italienne du Travail, Marina Calderone, a qualifié cette enquête de « l’une des opérations les plus importantes de ces dernières années contre le recours illégal à la main-d’œuvre et l’exploitation des travailleurs » et a déclaré que ce résultat montrait que l’État n’abandonnerait pas les travailleurs vulnérables.

Les syndicats qui viennent en aide aux travailleurs ont salué cet accord, le qualifiant de plus important du genre en Europe.

Près de 300 travailleurs identifiés à ce jour recevront en moyenne 50 000 euros (57 000 dollars), certains pouvant percevoir jusqu’à 90 000 euros (102 000 dollars) au titre des salaires impayés et des dommages-intérêts pour préjudice moral, a déclaré Luca Stanzione, secrétaire général de la section milanaise de la CGIL, une importante confédération syndicale.

La section du bâtiment de la CGIL a activement aidé des dizaines de travailleurs impliqués dans cette affaire.

Sur ce montant total, environ 19,7 millions d’euros sont destinés à des versements directs aux travailleurs, le reste servant à couvrir les obligations envers les autorités italiennes de sécurité sociale et l’inspection du travail.

La plupart des travailleurs concernés étaient originaires d’Inde, où ils avaient été recrutés.

L’AP s’est également entretenue avec des travailleurs recrutés dans le cadre d’un projet de l’ambassade de Caddell en Afrique.

Les procureurs de Milan affirment que les travailleurs étaient constamment exploités.

Alors qu’on leur avait promis un salaire équitable lors du recrutement, leurs fiches de paie indiquaient qu’ils percevaient moins de 2 dollars de l’heure et que des retenues illégales avaient été effectuées sur leur salaire au titre de la nourriture et du logement.

Le salaire minimum des ouvriers du bâtiment à Milan s’élève à 13,19 euros (plus de 15 dollars) de l’heure.

Le chantier a été placé sous administration judiciaire afin de rétablir le respect de la légalité.

Le nouveau complexe du consulat de Milan est en cours de construction sur un terrain de 10 acres (40 000 mètres carrés) situé sur un ancien stand de tir, et remplacera l’actuel consulat situé dans un gratte-ciel.

Par ailleurs, des dizaines de travailleurs ont obtenu des allocations-chômage, tandis que 265 ont reçu des titres de séjour spéciaux et que les demandes des autres travailleurs sont en cours de traitement, selon le ministère du Travail.