Maroc : le maire de Tanger en garde à vue pour irrégularités électorales

Le maire de Tanger, Mounir Laymouri, a été placé en garde à vue lundi 28 septembre après avoir été interpellé à son arrivée à l’aéroport de Tanger, en provenance d’Espagne.

Selon une source judiciaire, son placement en garde à vue intervient dans le cadre de l’enquête ouverte sur des soupçons d’irrégularités ayant entaché les opérations de vote dans plusieurs bureaux de la ville.

Membre du PAM, arrivé en tête des élections législatives, Mounir Laymouri aurait fait l’objet d’un mandat de recherche national dans cette affaire, selon plusieurs médias marocains. L’intéressé avait annoncé son retour d’Espagne afin de répondre aux enquêteurs et conteste tout lien avec les faits examinés.

Cinq autres personnes sont également poursuivies et ont été placées en détention provisoire, dont deux responsables chargés de superviser les opérations électorales dans des bureaux de vote de Tanger. Le ministère de l’Intérieur a parallèlement dépêché une commission centrale d’inspection et ouvert une enquête administrative sur les irrégularités signalées.

Le scrutin du 23 septembre a été remporté par le PAM, qui a obtenu 97 des 395 sièges de la Chambre des représentants, devant le Rassemblement national des indépendants (RNI), qui en a remporté 66. La participation s’est établie à 38,02 %, son niveau le plus faible depuis vingt ans selon les données communiquées après le scrutin.