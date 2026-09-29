Football : la FIFA accuse l'UEFA de harceler Gianni Infantino

Les avocats de la FIFA affirment que l'UEFA harcèle Gianni Infantino. Dans un mémoire déposé devant un tribunal de Floride, ils demandent au juge de rejeter la requête de l'instance européenne, qui souhaite obtenir la communication de pièces sur le projet d'investisseur privé pour la Coupe du monde. Ce projet avait secoué le monde du football.

Déposé lundi soir auprès du tribunal du district sud de Floride et consulté par l'Associated Press, ce mémoire de 21 pages reproche à l'UEFA de suggérer à tort que le président de la FIFA cherchait un profit personnel. Le projet avait provoqué un tollé en juillet et avait été abandonné en quelques jours.

Procédure devant trois tribunaux

L'UEFA a demandé l'autorisation d'une procédure de communication de pièces devant trois tribunaux, dont un à Manhattan, contre la société d'investissement new-yorkaise de Josh Kushner, et un à Miami, où la FIFA dispose d'un bureau. Son objectif est de préparer une plainte pénale contre Infantino en Suisse pour mauvaise gestion financière.

« Le comportement de l'UEFA démontre que sa requête a été déposée de mauvaise foi et dans un but de harcèlement », écrivent les avocats de la FIFA.

L'élection de mars en toile de fond

Le mémoire rappelle aussi la date limite du 18 novembre pour déposer une candidature à la présidence de la FIFA. L'élection aura lieu en mars au Maroc. Infantino y briguera un quatrième et dernier mandat, qui irait jusqu'en 2031.

« Ce tribunal devrait rejeter toute tentative visant à influencer l'élection présidentielle de la FIFA sur la base de ces motifs », ajoutent-ils.

L'UEFA a mené une campagne mondiale contre le projet « FIFA Forward Enterprise » (FFE) et prépare une contestation électorale. Infantino semblait pourtant en passe d'être réélu sans opposition, jusqu'à la plus grave crise de ses près de onze ans de présidence.

Un projet à 4,2 milliards de dollars

Le plan consistait à créer la filiale FFE et à vendre au moins 20 % des futurs droits commerciaux de la FIFA, organisation à but non lucratif, pour 4,2 milliards de dollars. Les acheteurs étaient des investisseurs menés par Josh Kushner, frère de Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump.

Dans des documents déposés il y a un mois, l'UEFA a qualifié cette valorisation de « prix hors marché frauduleux promu par Infantino à son propre profit ». Des rumeurs évoquaient un poste de type PDG pour lui au sein de la filiale, avec un salaire supérieur aux 6 millions de dollars qu'il perçoit comme président. Les avocats de la FIFA répondent que l'UEFA « prétend à tort » qu'il cherchait un intérêt financier personnel dans ce projet.

Démission et excuses

Ce plan secret a été révélé par la presse le 28 juillet. Kevin Lamour, directeur des opérations de la FIFA, désormais démis de ses fonctions, a alors critiqué la gestion d'Infantino. Carlos Cordeiro, conseiller principal du président et ancien associé de Goldman Sachs, a démissionné pour protester contre une transaction qu'il jugeait néfaste pour le football.

Infantino s'est depuis excusé pour les erreurs commises dans la gestion du projet. Il a proposé de lancer un audit externe indépendant sur la gouvernance de la FIFA.

La FIFA a toujours soutenu que cette scission commerciale visait à accélérer le développement du football mondial, au-delà de son riche bastion européen.